Após grave lesão, Jéferson só pensa em mostrar seu futebol

Quase tudo que a torcida do Bahia sabe sobre o meia Jéferson é de ouvir falar ou de escassos lances de destaque em vídeos na internet. O jogador, que iniciou a temporada de 2012 treinando como titular no time de Joel Santana, teve uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo antes de o Campeonato Baiano começar.

Após seis meses de recuperação, o apoiador chegou a ficar à disposição primeiro do técnico Caio Júnior e, mais tarde, de Jorginho. Porém, foi muito pouco utilizado, entrando apenas no segundo tempo de duas partidas, contra Atlético-GO (28/8) e Grêmio (27/10). Ambas terminaram empatadas, por 1 a 1, em Pituaçu. Uma retrospectiva que pouco interessa ao próprio Jéferson. "Não quero nem lembrar do ano passado. Ano novo, vida nova. Agora, é esquecer tudo que passou. Espero que neste ano as coisas aconteçam de um jeito bem diferente", deseja, com fé, o apoiador.

Sobre o período de recuperação, o atleta só faz questão de pontuar a importância da família. "A pior coisa da lesão pra mim foi ver meus pais, que tinham ido assistir ao treino, chorando. Depois, eu trouxe eles para morar comigo, pois eu estava com a cabeça muito balançada. Família é isso aí. Quando está junta, coisas boas sempre acontecem", acredita.

Confiante - As fofocas do Fazendão dão conta de que Jorginho não vinha aproveitando Jéferson por preferir atletas mais velozes. "Não. Não tem nada a ver. Ele entrou bem contra o Grêmio e sairia como titular no jogo seguinte, mas voltou a sentir", lembra o comandante tricolor.

Por isso mesmo, o meia se sente confiante neste início de ano. "Hoje, estou totalmente recuperado. Dividindo bola, tomando e dando porrada... a confiança é bem maior. Não desmerecendo meus companheiros, mas, com a vontade que estou, tenho certeza de que vou buscar meu espaço".

Sorte de Jéferson que o setor mais indefinido na equipe é justamente aquele no qual ele atua: o de criação. "Vai depender de mim", ele diz.



adblock ativo