Após gols, Edigar Junio mira retomar boa fase no Bahia

Centroavante, segundo atacante, ponta. São denominações que costumam classificar jogadores de características bem diferentes. Não no caso de Edigar Junio, que, desde sua chegada ao Bahia, tem variado dentro dessas posições, com altos e baixos.

No ano passado, viveu sua melhor fase depois de ter sido deslocado para o comando do ataque. Atuando desta forma, marcou o gol do título da equipe na Copa do Nordeste e, no Brasileirão, atingiu a incrível marca de 10 gols numa sequência de nove partidas.

Em 2018, com a busca do clube por um camisa 9 ‘de verdade’, Edigar jogou centralizado em poucas ocasiões. De seus 11 embates na temporada, foi escalado em oito oportunidades do lado do campo. A última vez em que isso aconteceu foi justamente na partida de três dias atrás, quando anotou dois tentos na goleada por 5 a 2 sobre o Altos.

Sinal de que se encontrou em sua função de origem após ter feito apenas um gol nos 10 primeiros jogos na temporada? Errado. O jogador só balançou as redes e impulsionou a virada tricolor a partir do momento em que voltou a ser centroavante, no segundo tempo.

Agora, ele soma três gols em 11 jogos neste ano. Números muito inferiores em relação àqueles com os quais finalizou 2017: 10 tentos nas últimas 12 partidas da temporada, todas pelo Brasileiro da Série A.

Mesmo com o maior sucesso em jogos como ‘9’, Edigar mantém o discurso político quando perguntado sobre sua preferência. “Independentemente de onde jogar, vou dar meu máximo pra ajudar o Bahia”, disse ele, ontem, em entrevista coletiva.

O atleta se mostrou mais interessado em outro número, que diz respeito a uma identidade criada com o clube. No Esquadrão desde o início de 2016, chegará domingo, no duelo com a Juazeirense, na Fonte Nova, pela volta das semi do estadual, ao seu jogo 99 pelo Bahia. “Só tenho a agradecer à torcida pelo carinho. Espero que venha o jogo 100 e muito mais”, desejou.

Novidade na base

A diretoria tricolor anunciou nesta quinta-feira, 22, Marcelo Vilhena como substituto de Marcelo Lima, que deixou a gestão das divisões de base do clube há duas semanas. Vilhena é mineiro, doutor em Ciência do Esporte pela UFMG e estava no Atlético-MG. Seu trabalho de maior destaque, entretanto, foi no Atlético-PR, de 2013 a 2016.

O Bahia também divulgou a primeira contratação para atuar na equipe sub-23 que vai disputar o Brasileiro de Aspirantes: o volante Flávio, de 22 anos, formado no Vitória.

