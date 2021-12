Após gol decisivo, Neto afirma: quero ficar no Bahia

Nada de enrolação. Direto e preciso. Foi desta forma que o lateral-direito Neto respondeu ao ser questionado sobre sua permanência no Bahia em 2013. Herói no triunfo sobre a Ponte Preta, no último domingo, o jogador tem contrato com o tricolor baiano até dezembro de 2013, mas, por cláusula contratual, o lateral pode ser liberado caso tenha uma boa proposta de algum clube do exterior.

Apesar de o clube ainda sofrer com a ameaça do fantasma do rebaixamento, Neto esbanja confiança e já projeta seu futuro no time azul, vermelho e branco. "Quero ficar. Estou feliz aqui", afirmou o paulista de São José do Rio Preto. Aos 31 anos, Neto desembarcou no Fazendão em julho. A missão: solucionar o problema crônico no setor - antes de assumir a vaga, sete jogadores já haviam tentado tal investida, sem êxito.

Neto precisou de 28 dias para ter regularizada sua transferência (da Grécia para o Brasil) e, enfim, estrear. Com o pé direito, diga-se de passagem. Até agora, fez 18 partidas pelo Tricolor de Aço. Todas como titular. Destas, somou sete vitórias, seis empates e cinco derrotas.

Para se ter ideia do quão importante é hoje o lateral para o time do técnico Jorginho, dos 11 jogadores contratados pela diretoria visando o Campeonato Brasileiro, somente Neto é titular absoluto - já que o zagueiro Lucas Fonseca é opção no banco de reservas. "Nem todos têm a chance de atuar. Eu contei com o destino. Os concorrentes (Coelho e Madson) estavam machucados na época que cheguei. Tive sequência e aproveitei", diz o lateral, eximindo de culpa o gestor Paulo Angioni.

Gratidão - Neto, por sinal, faz questão de elogiar o dirigente, a quem diz ter dívida de gratidão. "Cheguei ao Bahia descrente. Ninguém apostava em mim. Diziam que eu era velho, decadente. Tive um voto de confiança e agradeço a Angioni. Abri mão de muito dinheiro que tinha direito a receber na Grécia para jogar aqui. E não me arrependo. Hoje, amo o Bahia", derreteu-se o atleta, que, suspenso, não atua contra o Náutico, domingo.

Mesmo assim, garante ajudar o restante do grupo. Faz questão, inclusive, de concentrar com a delegação na sexta-feira. "Já falei: vou concentrar e irei para Pituaçu com o time. Vou apoiar de todas as formas para vencermos o Náutico e acabarmos de vez como essa agonia de rebaixamento", diz Neto, que, na última segunda-feira, 19, curtiu sua folga na companhia dos pais, Carlos e Selinda, da esposa Roberta e do filho Davi, de dois anos. "Meus pais aproveitaram o feriado lá em São Paulo e vieram me visitar. Ver como estou feliz aqui", finalizou, sorridente.

adblock ativo