Após gafe, Bahia oficializa contratações de Isnaldo e Cirino

O Bahia oficializou na manhã desta terça-feira, 7, a contratação de dois novos atacantes para compor o grupo no segundo turno da Série A do Brasileirão. O argentino Eugenio Isnaldo e o ex-Athletico Marcelo Cirino chegam ao clube. O anúncio com as contratações foi feito "sem querer" durante a noite de segunda-feira, 6, e apagado logo em seguida.

O atacante marcelo Cirino já atuou no futebol baiano, quando defendeu o Vitória em 2011. Com 29 anos, ele assinou com o Bahia até o fim de 2023. Cirino fez sucesso no Athletico Paranaense, clube em que foi campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Ele também passou por Flamengo e Internacional.

Cirino estava no Chongqing Dangdai, da China, e rescindiu seu contrato com o clube recentemente. Ele não atua desde novembro do ano passado, quando sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho.

Já Eugenio Isnaldo foi campeão da última Sul-Americana com o Defensa Y Justicia e estava livre no mercado após rescindir com o clube argentino. Aos 27 anos, ele já passou por Newell's Old Boys, Asteras Tripolis, da Grécia, e Unión La Calera.

Isnaldo já está em Salvador e foi uma indicação do treinador Diego Dabove. Com chegada do argentino, o Bahia agora tem seis estrangeiros no elenco (ele se junta a Conti, Ruiz, Ramirez, Rodallega e Mugni), mas o clube pode relacionar apenas cinco por partida.

