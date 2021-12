Após folga, time de transição do Bahia retoma treinos

Após três dias de folga, o time de transição do Bahia se reapresentou na manhã desta quarta-feira, 11, no CT Evaristo de Macedo. O elenco de aspirantes só volta a campo no próximo dia 22, diante do Atlético de Alagoinhas, pela 8ª rodada do Baianão.

Durante as atividades, comandada pelo assistente técnico Pedro Gama foi promovido um trabalho técnico em campo reduzido. A atividade teve ênfase na troca de passes e posse de bola.

A boa notícia para a comissão técnica foi o retorno do meia Cristiano. Ele havia sofrido uma luxação no cotovelo, mas participou normalmente do trabalho desta manhã.

Já o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o volante Ramon, também recuperados de lesão, fizeram um trabalho específico já no campo e, em breve, poderão se juntar ao restante do grupo.

O elenco volta ao batente nesta quinta, 12, na Cidade Tricolor.

