Após folga de 10 dias, Bahia retoma treinos no Fazendão

Após folga de 10 dias, o elenco do Bahia retornou às atividades na tarde desta segunda-feira, 24. O grupo iniciou os treinos da intertemporada que vai até o dia 9 de julho, véspera da partida contra o Grêmio pela Copa do Brasil.

Durante o trabalho, o técnico Roger Machado aplicou uma movimentação com bola em campo reduzido. Logo após, os jogadores aprimoraram a troca de passes rápidos, roubadas de bola e a movimentação em campo.

Os desfalques foram o zagueiro Ernando, em fase de recuperação por causa de uma hérnia de disco, e o atacante Élber, que participou da atividade física na sala de musculação com o restante do elenco, mas não desceu para o gramado. Nesta terça, 2, o elenco do Tricolor volta a treinar em dois turnos.

O Bahia encara o Grêmio no dia 10 de julho pelo primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto está marcado para as 19h15, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

