Após folga, Bahia volta a treinar nesta quarta-feira

Com “desgaste físico e mental”, usando as palavras do treinador Guto Ferreira, o Bahia ganhou dois dias de folga após a final do Campeonato Baiano. Volta nesta quarta-feira, 10, aos treinos já visando à estreia da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, domingo às 16h, na Arena Fonte Nova, contra o Atlético-PR.

Apesar da especulação de alguns nomes, como os dos atacantes Alecsandro (Palmeiras) e Kazim (Corinthians), o time retorna às atividades inicialmente sem novos reforços – a única exceção é o goleiro Rafael Santos, contratado junto ao Madureira mas ainda não oficializado.

O Bahia anunciou na noite de segunda, 8, ter quitado o valor combinado no acordo com a financeira Planner e a construtora OAS para ficar com o Fazendão e o CT de Dias D’Ávila, a Cidade Tricolor. O clube pagou R$ R$ 6.486.505,00 e agora, para concluir o processo, espera a homologação pelo Juízo no qual tramita o processo de Recuperação Judicial da empresa OAS, além da cessão de parte dos Transcons referentes à desapropriação da Sede de Praia.

Sub-20

Enquanto os profissionais descansavam, os garotos do sub-20 se preparavam para o jogo desta quarta pela Copa do Brasil Sub-20. Para tentar seguir com o objetivo de ao menos repetir a campanha de 2016, na qual chegou à decisão e foi derrotado pelo São Paulo, o time precisa vencer o Flamengo por dois gols de diferença em partida às 16h, em Pituaçu.

Isso porque, no jogo de ida, o Rubro-Negro carioca ganhou por 1 a 0 na Gávea. A repetição do placar, mas favorável ao Tricolor, leva a decisão para a disputa de pênaltis. Quem passar pega Palmeiras ou Avaí numa semifinal. Na outra já se garantiu o Vasco, que se classificou após bater o Vitória nesta terça, por 3 a 1, no Barradão.

