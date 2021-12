Após folga, Bahia retoma treinos para focar no Palmeiras

O elenco do Bahia volta aos treinamentos, nesta terça-feira, 11, no Fazendão, depois de usufruir de dois dias de folga – chegou em Salvador no domingo, após a derrota para o São Paulo: 1 a 0.

Para encarar o Palmeiras, domingo, 16, às 16h, na Fonte Nova, o Tricolor terá a semana cheia para treinar. De 16 de julho até a última partida, o Esquadrão disputou 17 jogos, sem descanso no meio de semana.

“Não conseguimos o triunfo contra o São Paulo, mas temos a semana cheia para trabalhar forte para encarar o Palmeiras e, se Deus quiser, vencer. O Palmeiras tem muita qualidade, mas vamos encará-los de igual para igual para sair da Fonte Nova com os três pontos”, contou Luiz Henrique.

Sobre os bastidores, a novidade é que os estabelecimentos que usam o nome de “Loja Oficial do Bahia” terão menos de duas semanas para deixar de usar o nome e a marca do clube – seguirão como parceiros. A única loja oficial do Tricolor será a da Fonte Nova.

