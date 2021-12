Após Florida Cup, elenco do Bahia deve começar a passar por 'limpeza'

Com o anúncio oficial do volante Matheus Sales nesta terça-feira, 17, o Bahia chegou ao nono reforço para a nova temporada. Com tanta gente nova chegando, é natural que outros tantos não permaneçam no já volumoso elenco tricolor.

Seguindo o planejamento do clube, o elenco deve começar a passar por uma limpeza nesta quarta-feira, 18, após o retorno ao Fazendão do grupo que disputou a Florida Cup – eles desembarcaram na noite desta terça, 17, em Salvador.

“Da mesma forma com que a gente trata as contratações, temos muita cautela ao falar de jogadores que vão sair. Mas já existe sim procura por atletas do Bahia, e saídas devem acontecer na próxima semana”, disse Pedro Henriques, vice-presidente do Esquadrão.

“Já acertamos algumas coisas, mas tem que ter paciência ao divulgar para não desvalorizar os atletas. Quando todos voltarem dos Estados Unidos, a gente vai sentar com calma e definir o destino deles”, completou.

Saídas

Alguns atletas fora dos planos do técnico Guto Ferreira estão em negociações avançadas: é o caso do zagueiro Dedé, de 21 anos, que deve ir por empréstimo para o Mogi Mirim até o final do Campeonato Paulista, e do atacante Rodrigo Rodrigues, de 20, recém-promovido da base, que deve disputar o Baianão pela Juazeirense, emprestado. Ambos sequer viajaram com o grupo para a disputa da Florida Cup.

Também ficaram treinando em Salvador o goleiro Douglas Pires e o meia Rômulo. Ambos têm contrato apenas até o final deste ano e foram emprestados no segundo semestre do ano passado – o primeiro foi para o Fortaleza e o segundo para o Bragantino.

O representante do meia de 21 anos, Luciano Rêgo, confirmou que o clube deve definir seu destino a partir desta quarta: “A direção pediu até o final da Florida Cup para avaliá-lo, e estamos esperando. Por isso, ainda não fomos à frente com um novo clube para ele”.

O lateral direito Hayner, de 21 anos, que tem contrato até o final deste ano, já esteve muito perto de deixar o Fazendão. Ele chegou a acertar com o Náutico, mas um impasse o prendeu aqui: o Bahia queria rescindir para liberá-lo e o jogador queria renovar e ir para o Timbu emprestado. A demora para resolver a situação fez o negócio ser cancelado.

Por fim, alguns jogadores já não treinam mais no clube: o volante Gustavo Blanco, 22, foi por empréstimo até o final do ano para o América-MG, e o meia João Paulo Penha, 23, atuará pelo CRB, também emprestado. O primeiro tinha contrato com o Esquadrão até o final de 2018, e o segundo renovou pelo mesmo período.

