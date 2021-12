Após fim de jejum, Gilberto prevê jogo difícil contra o São Paulo

Autor de dois gols no triunfo contra o Fluminense, o atacante do Bahia, Gilberto, falou em coletiva na manhã desta segunda-feira, 27, sobre a sensação de voltar a balançar as redes. Ele, que é o artilheiro do Esquadrão na temporada com 16 gols, atravessava um jejum de seis partidas sem marcar.

"Sempre trabalho do mesmo jeito. Independente de a fase estar boa ou não tão boa, acho que a gente tem que trabalhar e fazer o que a gente deve direito, e às vezes um pouco mais, se possível. Estou feliz por voltar a marcar. Agora um pouco mais de tranquilidade para fazer meu trabalho normalmente. Espero poder ajudar o Bahia ainda mais", afirmou Gilberto.

O camisa 9 também comentou sobre o lance que originou o seu segundo tento na partida, após o goleiro tentar sair jogando com os pés. "O Agenor é um excelente goleiro, e meu amigo. O time (Fluminense) tem uma proposta muito interessante de saída de bola, time muito difícil. A pressão deu certo e isso acabou ocasionando umas saídas rápidas, mas numa oportunidade, a gente tem que estar sempre atento e buscar fazer o trabalho da maneira que o nosso treinador pediu. Essa função tática foi importante para que a gente conseguisse encurralar eles e deu certo".

Com os três pontos conquistados, o Bahia segue invicto no Brasileirão jogando dentro de seus domínios. Mas, apesar do resultado positivo, o atacante fez questão de voltar os olhos para a partida de quarta, 29, diante do São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

"É muito importante, temos que comemorar, mas hoje já viramos a chavinha e agora temos que pensar no São Paulo que é Copa do Brasil. Também é um jogo muito difícil, que vai ter um pouco mais de truculência. Acho que vai ser um jogo mais difícil por se tratar de uma decisão", destacou.

O atacante ainda falou sobre o acidente que vitimou o cantor Gabriel Diniz e se disse triste com a tragédia. "Escutava bastante ele. Um cara que veio aos poucos conquistando um espaço no cenário nacional e era um excelente cantor, com uma índole fera. Já tive em vários shows dele, não cheguei a ter muita conversa com ele, mas sei que era um cara de uma humildade gigante e sempre estava pronto para fazer o melhor naquilo que ele desempenhava. Eu fico muito triste com a notícia e desejo meus pêsames à família", lamentou.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo