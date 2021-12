Após fase de escassez de gols, artilheiros reaparecem para decidir

Componentes da linha de frente titular do Bahia desde o início do ano, Hernane e Edigar Junio acostumaram-se a fazer a torcida tricolor vibrar com seus gols.

No entanto, a seca vinha os atingindo com força nos últimos tempos. História que sofreu uma reviravolta justamente na reta final da Série B, quando o poder de decisão de ambos passou a ser ainda mais requisitado que o normal.

Na última terça-feira, Hernane – artilheiro do Bahia na temporada, com 20 gols – acabou com um jejum de 52 dias e sete partidas sem marcar com um tento nos acréscimos que garantiu o essencial triunfo, por 1 a 0, sobre o Sampaio Corrêa na Fonte Nova.

Neste sábado, foi a vez de Edigar Junio se redimir de um período de 55 dias e nove embates com apenas um gol anotado. Em Lucas do Rio Verde (MT), o atacante – vice-artilheiro da equipe em 2016, com 15 tentos – balançou a rede duas vezes e foi o principal responsável pelo fato de o Esquadrão não ter voltado a Salvador sem pontuar. No fim, devido às circunstâncias e a mais uma má atuação do time, o 2 a 2 com o Luverdense foi digno de comemoração. Ainda mais porque o último gol de Edigar só saiu aos 48 minutos do segundo tempo.

Sobre a coincidência dos gols no apagar das luzes em dois jogos consecutivos, o herói do empate no Mato Grosso destacou a raça da equipe. “Como sempre, brigamos até o fim. Não desistimos nunca. Agora, dentro de casa, contamos com o apoio da torcida, que vai nos ajudar. Ainda não está nada sacramentado”, disse ele, já visando à partida do próximo sábado, na Fonte Nova, contra o Bragantino, para a qual a turma tricolor já esgotou os mais de 43 mil ingressos que tinha à disposição.

No duelo que pode significar o acesso para o Tricolor, o técnico Guto Ferreira contará com o retorno do zagueiro Jackson, que cumpriu suspensão diante do Luverdense. O meia Juninho, contundido, tem feito tratamento intensivo para também poder ir a campo.

Contas finais

Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Bahia passou a ter agora 83,9% de chance de subir para a Série A. Simplificando, caso some quatro pontos nas partidas finais, se garante na Primeirona.

“Isso sem contar os outros resultados”, pondera Guto Ferreira, que fala sobre a possibilidade de tropeço de rivais: “Avaí e Vasco também precisam somar resultados, assim como Londrina e Náutico precisam ganhar os dois jogos. Essa chegada é difícil e mais do que nunca só dependemos da gente. Temos que trabalhar para o que nos falta”.

adblock ativo