Após falhas, posição de goleiro está indefinida no Bahia

A falha de Jean contra o Ceará na final da Copa do Nordeste, nesta quarta, 22, pode até ter sido a mais custosa, mas não foi a primeira a que o torcedor do Bahia teve de assistir nesta temporada.

A sina da camisa 1 tricolor vem desde o início do ano, depois da saída de Marcelo Lomba após quatro anos como titular no clube. Desde então, nenhum dos três principais goleiros convenceu como dono do posto - e as dúvidas quanto a isso só têm aumentado.

A começar por Jean, aparentemente o favorito de Sérgio Soares para a vaga. O primeiro momento de questionamento sobre o garoto, de 19 anos, foi na sua segunda partida: a derrota por 2 a 1 para a Jacuipense. No segundo gol, após cruzamento na área, ele não saiu sair da meta. A bola quicou na sua frente e entrou.

Nesta quarta veio a tragédia. E o curioso é que Jean já havia dado prévia da falha mais lamentada minutos antes de a bola rolar contra o Ceará. O garoto havia deixado a bola passar entre as pernas, de forma idêntica, no aquecimento dos goleiros. A cena foi registrada ao vivo pelas câmeras do Esporte Interativo.

Antes, a principal vítima das críticas da torcida era Douglas Pires. Difícil esquecer a falha dele contra o Sport, há 12 dias: em mais um cruzamento, o camisa 1 deixou a bola passar entre as suas mãos. Pesou o fato daquele ter sido o gol de empate do rival. Sorte dele que o Tricolor conseguiu fazer o 3º e assim passar para a final da Copa do Nordeste.

Antes, no 1 a 1 com o Campinense, Douglas havia sido alertado. No gol de empate, Negretti chutou a bola em cima do goleiro, que deixou ela escapar. No 3 a 2 contra o Nacional, Douglas saiu de campo vaiado. No primeiro gol, demorou de sair da meta; no segundo, o chute era, para muitos torcedores, defensável.

Favorito da torcida para assumir o posto de Lomba, Omar começou o ano como titular e disputou cinco partidas. Na última delas, o 2 a 1 sobre o Globo-RN, ele sofreu uma pancada no quadril e continuou em campo. No gol do rival, o chute saiu fraco, mas Omar caiu sobre o lado do quadril machucado e deixou a bola passar.

Troca sentida?

Coincidentemente ou não, os erros mais graves surgiram poucos dias depois de o Bahia trocar o seu treinador de goleiros. Após seis anos no Tricolor, Ricardo Palmeira foi substituído por Eduardo Bahia, profissional com experiência de Flamengo, Santos e seleção brasileira sub-20. A troca aconteceu no dia 24 de março.

O preparador, inclusive, foi um dos que saíram em defesa de Douglas. "Foi um acidente de trabalho. A torcida pode ficar tranquila que o Bahia está bem servido de goleiros. Jean está na seleção e Douglas é um grande goleiro também", disse, na ocasião.

Nesta quinta, o presidente Marcelo Sant'Ana seguiu o discurso e defendeu Jean. "Ele cometeu uma falha, mas é um atleta de 19 anos e está em fase de aprendizado. É goleiro das seleções sub-20 e pré-olímpica, confiamos nele", disse, descartando a contratação de outro atleta para a Série B.

Depois, Jean publicou em seu perfil do Instagram: "É um erro que acontece com qualquer goleiro e infelizmente aconteceu comigo. Não vou me abater", postou. O texto atraiu comentários negativos e, horas depois, o atleta apagou o seu perfil da rede social.

