Após estreia, Rafael Santos espera por nova chance no gol do Bahia

A posição de goleiro é talvez a mais ingrata do futebol. Erros na função são fatais e, como apenas um atleta da posição pode jogar, às vezes é difícil até mesmo ter uma oportunidade na equipe titular.

É o caso do goleiro Rafael Santos, de 28 anos, que após chegar ao Bahia em maio do ano passado, só ganhou sua primeira chance para jogar no time mais de oito meses após sua apresentação. A atuação foi no último domingo, substituindo Douglas, que foi expulso no final do primeiro tempo do jogo contra o Jacobina.

É verdade que Rafael foi pouco exigido no empate, mesmo com o Esquadrão estando com um jogador a menos, mas o atleta comemora finalmente ter estreado com a camisa tricolor, apesar das condições adversas.

“Ficar com um jogador a menos não foi bom para o time, ainda mais em jogo que precisávamos muito dos três prontos. Mas, particularmente para mim, que estou a oito meses trabalhando bastante, esperando uma chance, foi legal. Conseguimos segurar o zero a zero, jogando uns 60 minutos com dez jogadores. Temos que valorizar esse um ponto que conquistamos”, disse.

Com a suspensão de Douglas, Rafael vive a expectativa de poder começar como titular a partida desta quarta-feira, 7, às 18h30, contra o Vitória da Conquista, na Arena Fonte Nova. Rafael disputará a vaga com o experiente Anderson, que atuou bem no empate contra o Fluminense de Feira pelo Baiano.

“Guto ainda não falou sobre quem vai jogar. Vou trabalhar como trabalhei todos os dias aqui no Bahia e esperar. Se Guto optar por mim, vou fazer o meu máximo, até para mostrar ao torcedor porque estou no Bahia há quase um ano, mesmo sem ainda não ter jogado”.

Independente da disputa pela titularidade no gol tricolor, Rafael garante que a relação dele com os outros atletas da posição é boa e afirmou que o Tricolor tem três jogadores preparados para assumir a vaga.

“Temos uma relação bacana. Por mais que todos queiram jogar, entre os goleiros a situação é um pouco diferente. Temos a consciência que só um pode jogar. Mas todos temos que estar preparados. No jogo passado foi o Anderson que jogou, Douglas voltou e foi expulso, daí eu entrei. O Palmeiras têm atualmente três goleiros de alto nível: Fernando Prass, Weverton e Jailson. Creio que o Bahia está no mesmo caminho. Quem tiver a oportunidade tem que mostrar o seu melhor", afirmou.

Régis liberado

No treino da segunda-feira, 5, no Fazendão, os atletas que jogaram menos de 45 minutos contra o Jacobina participaram de um treino tático com o técnico Guto Ferreira. A novidade da atividade foi o retorno do meia Régis, que treinou normalmente e pode reforçar a equipe na quarta contra o Conquista.

Já o lateral direito João Pedro e o zagueiro Everson também foram liberados pelo departamento médico e treinaram no campo do Fazendão, mas ainda estão na fase de transição e devem permanecer ainda um tempo fora da equipe principal.

adblock ativo