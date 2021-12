Após estreia, atacante Lucca é apresentado pelo Bahia

Emprestado pelo Corinthians e com contrato até julho de 2020, o atacante Lucca foi apresentado pelo Bahia na manhã desta terça-feira, 23. O jogador passou por uma situação incomum, ele estreou na partida do último sábado, 20, contra o Cruzeiro, antes mesmo de ser apresentado pelo clube.

"Situação um pouco diferente (estrear antes da entrevista). É muito cedo ainda, vamos com tranquilidade, não quero atropelar nada. Foram 45 minutos em que me senti muito à vontade, arrisquei jogadas que são de minha característica. Um erro ou outro pode acontecer, mas costumo sempre tentar. Dificilmente se faz um jogo sem algum tipo de erro. Prefiro arriscar", afirmou o atacante.

Essa não foi a primeira vez que o Bahia tentou a contratação de Lucca. O atacante foi alvo do clube em 2013, quando pertencia ao Cruzeiro, e em 2017 quando já era jogador do Corinthians. Durante a coletiva, o novo camisa 11 do Tricolor relembrou as negociações frustradas com o clube baiano e se mostrou feliz com o apoio que recebeu desde que chegou ao clube.

"De outros momentos já teve algum tipo de conversa com o pessoal que eu trabalho, mas acabou que não se concretizou. Hoje estou aqui, totalmente motivado, feliz, com o apoio de todo mundo. Não sou um cara muito ativo nas redes sociais, mas de vez em quando a gente olha. Esse apoio será importante no decorrer dos meses, no Brasileiro. Tendo o apoio do torcedor as coisas podem fluir mais facilmente. Estou feliz, espero que continue assim", disse Lucca.

Última contratação anunciada pelo Bahia, ele afirmou ter sido bem recebido pelo elenco do clube e explicou as suas características. "Eu vou procurar me adaptar o mais rápido possível. A rapaziada me recepcionou muito bem. Eu costumo ir para o gol, sou um jogador agudo, procuro finalizar as jogadas o mais rápido possível. Vou me adaptar ao jeito que Roger gosta de trabalhar", finalizou.

