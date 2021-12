Após empate, Sérgio Soares é demitido no Bahia

O treinador Sérgio Soares não conseguiu se segurar no cargo após mais uma partida ruim do Bahia. Ele foi demitido pela diretoria na noite desta terça-feira, 6, após o empate em 0 a 0 com o Paysandu, no Mangueirão.

"A gente entende que nesse momento precisamos mudar algumas peças. A mudança do treinador é necessária, embora não seja o melhor caminho, mas se faz necessária, pois temos oito batalhas pela frente", explicou o diretor de futebol do Bahia, Alexandre Faria, em coletiva após a partida.

No treino desta quarta, 7, Charles Fabian comanda o time. O diretor não garantiu se ele vai assumir como treinador ou será interino até a chegada de um novo profissional.

O Esquadrão segue em sexto na tabela da Segundona, agora com 48 pontos. Perde para Santa Cruz (4º) e Paysandu (5º) no número de triunfos: 14 a 12.

