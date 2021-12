Após empate frustrante, Preto Casagrande se diz decepcionado

Após empate frustrante na segunda, diante do Atlético-GO, no estádio Olímpico, o Bahia retornou nesta terça-feira, 12, a Salvador e ganhou folga. O time perdeu a chance de conseguir a 12ª colocação do campeonato. A igualdade fora de casa, entretanto, não foi de toda ruim: o Esquadrão subiu 15º, agora com 27 pontos.

Mesmo assim, o técnico Preto não gostou do resultado da partida. “Viemos para casa um pouco decepcionados. Queríamos os três pontos, jogamos para isso, principalmente no segundo tempo. Melhoramos, tivemos uma evolução, apesar de, no primeiro tempo, a gente não ter tanta posse de bola, mas tomamos susto apenas de bola parada”, analisou.

“E o gol que eles fizeram, num contra-ataque, foi um erro. E aí tivemos força no segundo tempo, não só para criar várias oportunidades, mas melhorar também no aspecto de posse de bola”, concluiu.

Sem tempo a perder, o time se reapresenta nesta quarta, 13, às 15h, no Fazendão, de olho no jogo contra o Cruzeiro, que será no domingo, 17, às 19h, no Mineirão, pela 24ª rodada.

Para o treino, é esperada a presença do zagueiro Tiago, que será reavaliado nesta quarta. O jogador já está em transição após se recuperar de uma lesão na sola do pé.

Apto para atuar

Na segunda, 11, a reportagem informou que o zagueiro Lucas Fonseca recebeu o 3º cartão amarelo e, por isso, estaria suspenso diante do Cruzeiro (informação confirmada pela assessoria do clube). Contudo, diferentemente do que foi noticiado, o jogador recebeu apenas o 2º cartão amarelo e estará apto para atuar.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

