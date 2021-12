Após empate em BH, Tricolor se reapresenta de olho no Avaí

Depois do empate sem gols em Belo Horizonte, contra o América-MG, os jogadores do Bahia desembarcaram em Salvador e seguiram direto para o Fazendão para focar na preparação para encarar o Avaí. O Tricolor enfrenta o Leão da Ressacada pela abertura da Série B do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, 14, na Arena Fonte Nova.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o América foram liberados e só retornarão aos treinos nesta sexta, 13. Os demais atletas desceram para o campo, junto com a comissão técnica, para participar de um treino físico técnico com bola.

O zagueiro Jackson treinou normalmente com o grupo, enquanto o meia Renato Cajá fez uma atividade especial. Outra novidade foi a presença do meia Rômulo. Ele está se recuperando de uma lesão muscular na coxa e segue na fase de transição.

O zagueiro Ewerton, que retornou de empréstimo do Santa Rita-AL, foi reincorporado ao grupo.

