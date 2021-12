Após empate contra Cruzeiro, Roger alerta: "A luz está sempre acesa"

Após o empate sem gols diante do Cruzeiro no sábado, 20, em plena Arena Fonte Nova, o Bahia manteve o jejum sem vencer. Com o resultado, o Tricolor acumula um total de seis jogos sem sem triunfar em competições nesta temporada. A última vitória da Esquadrão de Aço ocorreu antes mesmo da parada para a Copa América, no dia 1º de junho, diante do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

Apontado como um dos responsáveis pelo empate, o atacante Arthur Caíke foi expulso durante o duelo após receber o segundo cartão amarelo, ainda no primeiro tempo. Bastante criticado pela torcida, o treinador Roger Machado ratificou a atitude intempestiva, mas saiu em defesa do atleta.

"Falei para o Arthur, ele muito sentido, muito triste, muito chateado, pediu a palavra para falar no vestiário. O que salientei foi que houve a imprudência, se expôs a um lance interpretativo. Mas do meu ponto de vista foi uma rigidez excessiva [do árbitro]. Mas faz parte do jogo, ainda mais em momentos pós-eliminação. É um jogo tenso, nervoso, que o torcedor bem para ver como vamos nos comportar em campo. Não deveria ter acontecido, mas faz parte. Não posso condenar meu atleta em função disso", explicou o comandante.

No entanto, mesmo jogando boa parte da partida com um a menos, o Bahia ainda conseguiu segurar o resultado e ganhar um ponto na tabela de classificação. Para Roger Machado, o resultado serviu como estimulo aos jogadores para a sequência da temporada, após a eliminação do meio de semana para o Grêmio, na Copa do Brasil.

"O que tinha todos os elementos para se transformar numa tragédia, acabou saindo com saldo positivo. Esse jogo era bastante especial porque todos gostariam de ver como reagiríamos após a perda da classificação na Copa do Brasil. Mesmo não vencendo, a gente conseguiu resgatar a confiança no jogo. Isso foi muito importante. Foi um segundo tempo gigante, mesmo com um jogador a menos", afirmou.

Agora, o alerta vermelho foi ligado dentro do plantel Tricolor. A meta para equipe é buscar um meio de findar a incomoda sequência de resultados negativos. Para conquistar o objetivo, Roger utiliza do torcedor como forma de empurrar o time dentro de campo na expectativa de dias melhores.

"A gente está sempre preocupado com os insucessos. Sempre há oportunidade para evoluir em algum aspecto. A Luz está sempre acesa. Com empate conseguimos ganhar uma posição. Preciso deixar registro para meu torcedor, que é nosso combustível. A partir do momento que a gente entregou dentro de campo o que queria, ele veio conosco", reiterou.

Por fim, o treinador comentou individualmente sobre o desempenho de alguns atletas, principalmente, aqueles recém-contratados que estrearam neste sábado, diante do Cruzeiro.

"Alguns jogadores que estrearam foram muito bem. Principalmente Lucca, mobilidade muito grande, característica que a gente não tinha dentro do grupo. Ronaldo foi bem. Flávio como companheiro do Gregore e depois como lateral. Zagueiros jogaram muito bem. Juninho fez o jogo do Lucas crescer. Claro que a gente não fica satisfeito, mas pelo contexto do jogo, importante que frise, o saldo acabou sendo positivo", analisou.

