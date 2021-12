Após empate com Sport, Bahia tem coletivo entre reservas

Após o empate da última quarta-feira, 12, com o Sport, na Ilha do Retiro, o Bahia já treina para o seu próximo compromisso na Série A do Campeonato Brasileiro: o Figueirense, domingo, 16, em Pituaçu.

Sem os titulares, que partiparam apenas de um treino regenerativo, o técnico Jorginho observou os demais jogadores do elenco num treino coletivo entre os reservas e o time Sub-23.

Contra o alvinegro de Santa Catarina, Jorginho terá o retorno de Fahel, que havia cumprido suspensão no jogo contra o Leão da Ilha. Ao lado de Elias e de Cláudio Pitbull, o volante tricolor aprimorou a forma física em atividade separadApós empate com Sport, Bahia tem coletivo entre reservasa.

Se, por um lado, comemora a volta de Fahel, por outro o comandante tricolor terá uma dor de cabeça para definir quem será o substituto de Souza, de fora do jogo de domingo por ter levado o terceiro amarelo.

Como opções para a vaga, disputam Elias, Cláudio Pitbull, Júnior, Ciro e Rafael Gladiador.

O coletivo - Com gols de Vander e de Jéferson, o coletivo terminou empatado em 1 a 1. O time de branco jogou com Omar; João Marcos, Cláudio, Laércio e Patrick; Amorim, Anderson Talisca, Vander e Ítalo Melo; Ciro e Rafael.



A equipe de azul formou com Renan; Madson, Lucas Fonseca, Alysson e Romário; Lenine, Kléberson, Mancini e Jéferson; Lulinha e Caio.



Para que sejam definidos os últimos ajustes antes do duelo contra o Figueira, o elenco tricolor volta ao batente às 15h30 desta sexta-feira, 14, no Fazendão.

