Após empate, Bahia faz treino físico no Fazendão

Depois do empate no amistoso festivo com o Santos, o Bahia voltou ao batente nesta segunda-feira, 25, dando continuidade à preparação para a estreia no Baianão 2016 diante da Juazeirense, em Pituaçu, no domingo, 31.

Os jogadores participaram de um treino físico no Fazendão. A novidade foi a presença do lateral-direito Tinga. O jogador, que ainda não foi anunciado oficialmente, participou da atividade com os demais atletas.

A baixa do dia foi o também lateral Hayner. Com torcicolo, ele foi poupado e ficou de fora dos trabalhos. Já o atacante Hernane foi liberado e viajou para resolver assuntos pessoais.

Nesta terça, 26, o grupo volta a treinar em dois períodos. Pela manhã, a atividade será realizada no Fazendão, e, à tarde, no CT de Praia do Forte.

adblock ativo