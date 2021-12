Após dez dias, Bahia está pronto para encarar o Botafogo

O Bahia finalizou a preparação para enfrentar o Botafogo, neste sábado, 31, no Rio de Janeiro, às 16h10 (horário da Bahia), no estádio Engenhão.

Na última atividade desse período intenso de dez dias em treinos, o técnico Charles Fabian comandou um trabalho tático na manhã desta sexta-feira, 30, e ensaiou escanteios e cobranças de falta, em lances ofensivos e defensivos.

A única baixa ficou por conta do lateral-esquerdo João Paulo, ainda se recuperando do trauma no tornozelo esquerdo, que sofreu no jogo contra o Criciúma, onde o Esquadrão venceu a partida por 1 a 0. O defensor ficou em Salvador fazendo treinos na academia do clube.

A delegação tricolor já embarcou para a capital fluminense, na tarde desta sexta.

