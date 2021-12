Após derrota no clássico, Dado quer equilíbrio para "fazer diferente" contra o Sport

Não há mais tempo para se lamentar após a derrota no clássico Ba-Vi do último fim de semana. Em duelo contra o Sport, pela Copa do Nordeste, neste sábado, 20, o elenco principal do Bahia terá a oportunidade de passar a borracha no revés e “fazer diferente”, nas palavras do técnico Dado Cavalcanti, em coletiva realizada nesta sexta-feira, 19.

>> Veja tabela de classificação e jogos da Copa do Nordeste

“A derrota foi muito sentida. As derrotas já machucam, e a derrota em clássico acaba mexendo ainda mais. Porém, nós também tivemos a tranquilidade de absorver essa derrota, interpretá-la, entender todo o processo, tudo que aconteceu. E uma semana depois deste jogo, temos a oportunidade de fazer diferente no próximo jogo. Também encaro como uma chance, como uma outra oportunidade que temos de fazer algo diferente, voltar a vencer e voltar ao trilho que vínhamos tendo antes desse jogo ruim que fizemos”, explicou Dado.

As três primeiras partidas do elenco do Bahia na temporada 2021 não foram muito inspiradoras. Apesar da goleada em cima do Campinense na primeira fase da Copa do Brasil, o time principal empatou em sua estreia, contra o Botafogo-PB, dentro de casa, pela 2ª rodada do Nordestão e perdeu para o Vitória, na partida seguinte pelo certame regional.

Na avalição do treinador, existe um problema de equilíbrio entre os setores defensivos e ofensivos do time tricolor. Nos jogos em que a defesa esteve bem, o ataque esteve mal e vice-versa. Além disso, Dado ainda pontuou sobre a perda de atletas que o Bahia teve para essa temporada, principalmente no setor de meio-de-campo.

“Falta equilíbrio. Já tinha falado isso, inclusive, na coletiva passada. Ainda estamos tendo dificuldade com as perdas de atletas de uma temporada para a outra. Estamos tendo um pouquinho de dificuldade em achar o equilíbrio entre parte ofensiva e defensiva. Entendo que estamos buscando essas soluções e ganhando um pouquinho mais de opções daqui para frente. Para esse jogo, temos a obrigação de fazer a mexida. Porém, também tivemos um tempo de trabalho, uma boa semana de treinamento, para fazermos um jogo mais consistente e, acima de tudo, mais equilibrado, que é o que nós procuramos”, analisou.

Reforços

Para tentar suprir as necessidades, o Esquadrão já anunciou quatro reforços até o momento. Além do volante Pablo, que estreou pelos aspirantes no meio de semana, com o intuito de ganhar ritmo de jogo, o Bahia ainda anunciou o goleiro Dênis Júnior, o zagueiro German Conti e o também volante Pablo.

Até o momento, todos os três jogos do time principal na atual temporada, foram com jogadores que já estavam no elenco do clube desde 2020. Para essa partida, contra o Sport, o goleiro e o zagueiro anunciados pelo Tricolor já estarão à disposição do técnico Dado Cavalcanti. Com bons desempenhos no aspirantes, o volante Raniele também foi promovido ao grupo principal.

“Sobre a minha expectativa de reforços, deixo claro que estou muito esperançoso. Minha expectativa é muito boa em relação aos jogadores que estão sendo prospectados para o clube. Fazendo uma reflexão, à disposição, temos o mesmo elenco que tínhamos em 2020, com a perda de três titulares. Então tenho, sim, dificuldades para buscar o melhor equilíbrio para a nossa equipe. Mas também entendo que, com a chegada do Jonas e as novas contratações que serão anunciadas, penso que nossa equipe vai dar um passo à frente em relação a perspectivas, em relação à montagem de elenco e caracterização de grupo”, afirmou Dado.

Por fim, o comandante ainda fez uma leitura particular quanto ao zagueiro argentino Germán Conti, que pertence ao Benfica, chega ao Bahia por empréstimo e teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID-CBF) nesta sexta-feira, 19.

“Posso falar do Conti, que é um jogador que é do Bahia, está treinando conosco, se adaptando ao elenco, ao clima. Principalmente, a um recondicionamento físico. Ele já fez quatro sessões conosco, e o Conti é um reforço, um jogador que vem para melhorar, aumentar as capacidades e as perspectivas que o Bahia tem para a temporada”, encerrou.

adblock ativo