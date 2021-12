Após derrota na Fonte Nova, Doriva é demitido do Bahia

Doriva não resistiu a mais uma derrota do Bahia e não é mais o técnico do Esquadrão de Aço. A demissão dele foi divulgada pela diretoria do Esporte Clube Bahia na madrugada deste domingo, 19.

No comunicado, publicado no site do time à 1h22, a diretoria destaca que "o departamento de futebol profissional e toda a diretoria tricolor agradecem pelos serviços prestados por Doriva e seus auxiliares, Eduardo Souza e Anselmo Sbragia, e desejam sucesso no prosseguimento de suas carreiras".

Doriva comandou o Bahia em 36 jogos oficiais, vencendo 23 partidas, empatando seis e perdendo sete jogos, incluindo contra o Londrina neste sábado, 18, na Arena Fonte Nova. Por conta da derrota, o tricolor baiano ficou fora do G-4.

adblock ativo