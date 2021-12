Após derrota na estreia, elenco do Bahia recebe folga

No Fazendão, encurtar o período de preparação já virou lugar-comum. E nesta semana não será diferente: nesta segunda-feira, 27, a dois dias do jogo contra o Coritiba, pela segunda rodada do Brasileirão, o elenco do Bahia recebeu folga.

Tudo porque os jogadores desembarcaram em Salvador por volta das 16h. O grupo retornou da longa viagem que fizera a Santa Catarina, onde perdeu por 3 a 1 para o Criciúma em seu jogo de estreia na Série A, no último domingo, 26.

Devido à folga desta segunda-feira, o técnico Cristóvão Borges terá somente a tarde da próxima terça-feira, 28, para trabalhar com os seus comandados, no Fazendão.

O treinador tricolor tem apenas uma dúvida: o goleiro Marcelo Lomba deixou o jogo contra o Tigre reclamando de dores e ainda será reavaliado pelos médicos do clube.

No desembarque em Salvador, o camisa 1 do Esquadrão foi o principal alvo das críticas de alguns torcedores que estiveram no aeroporto. Lomba, assim como Titi e Souza, é um dos jogadores apontados por parte da torcida como responsáveis pelo mau momento do time baiano.

O jogo contra o Coxa será o primeiro do Bahia em Salvador no Brasileirão. Uma vez que a Fonte Nova já está à disposição da Fifa para a Copa das Confederações, a partida será disputada em Pituaçu.

