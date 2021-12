Após derrota em casa, Bahia quer reagir em Chapecó

A derrota em casa para o desfalcado Santos, na última quinta-feira, por 2 a 0, abalou o elenco do Bahia, que esperava o triunfo para se aproximar da parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. "Foi nossa pior apresentação na temporada", disse o técnico Marquinhos Santos. "Agora temos de ir buscar os pontos que perdemos aqui fora de casa". O time espera buscar a reabilitação já neste domingo, às 16 horas, contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela nona rodada.

Marquinhos Santos, porém, tem problemas para escalar o time. Além do volante Uelliton, do meia Lincoln e do atacante Rhayner, titulares que seguem em tratamento no departamento médico do clube, o treinador não poderá contar com o zagueiro Titi e com o volante Fahel, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Os substitutos devem ser o zagueiro Lucas Fonseca e volante Rafael Miranda, respectivamente.

O time também deve contar com o retorno do meia Branquinho, na vaga do atacante Henrique, com o também meia Anderson Talisca voltando a jogar mais à frente.

