Após derrota, Bahia volta as atenções para pegar Brasil-RS

Depois de perder a terceira partida seguida na Série B - na noite de terça-feira, 21, contra o Tupi, em Juiz de Fora - o Esquadrão deu início à preparação para mais um jogo fora de casa. O adversário dessa vez será o Brasil de Pelotas.

Para o jogo de sexta, 25, o Tricolor não contará com o lateral Tinga e o atacante Edigar Junio, machucados, nem com o zagueiro Jackson e o atacante Hernane, suspensos.

Antes do início do trabalho, o técnico interino Aroldo Moreira reuniu todo o grupo para uma conversa no centro do gramado. Após o aquecimento, os atletas que atuaram mais de 45 minutos na partida de ontem fizeram um treino regenerativo, com sessão de alongamento e corrida em volta do campo.

Os demais atletas participaram de um treino com bola, em campo reduzido. Depois do treino, os jogadores retornaram para o hotel e seguirão de ônibus para o Rio de Janeiro, de onde embarcarão no voo para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 20h.

