Após demissão de Guto, diretoria diz procurar técnico para durar no clube

Há como encontrar fundamento na argumentação, mas é também um paradoxo danado. Um dia depois de demitir Guto Ferreira com cinco meses de trabalho – e nove rodadas do Campeonato Brasileiro – a diretoria do Bahia afirmou estar à procura de um treinador que venha com status bem superior ao de um ‘bombeiro’. Que tenha vida longa no clube.

Enquanto a cúpula tricolor tenta encontrar o comandante ideal, os treinos vão sendo ministrados pelo auxiliar Claudinho Prates, que, pelo planejamento inicial do clube, será o técnico interino no duelo de quinta-feira, 7, às 20h, com o Paraná, em Curitiba, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, 4, no Fazendão, o diretor de futebol Diego Cerri falou sobre o que o clube espera do próximo treinador. “Dentro do clube é uma unanimidade que a troca de treinador muito frequente não é benéfica. O nosso anseio é que a gente consiga no mercado identificar uma pessoa e que ela possa durar bastante tempo no comando do Bahia. Existe no futebol aquela história de trazer treinador de tiro curto, que extrai tudo do jogador naquele momento. Não é o que a gente pensa. Não vamos trazer um treinador que venha apagar o incêndio, não é esse o objetivo”, declarou.

Razão da queda

Sobre o motivo para a demissão de Guto, o presidente Guilherme Bellintani disse que, apesar de avaliar seu trabalho como “positivo”, pesaram os maus resultados no Brasileiro: “A gente fecha esse ciclo de Guto Ferreira indo muito bem em quatro competições e não atingindo os nossos objetivos na quinta. Somos campeões baianos, com participação intensa do treinador, fomos para a segunda fase da Sul-Americana, estamos na semifinal da Copa do Nordeste e jogamos uma boa primeira partida de Copa do Brasil. Foi um trabalho muito próximo dos 100%. E por que o desligamento? Porque o Brasileiro, das competições, é mais importante para o clube, a mais estratégica. A gente decidiu pela falta, sobretudo, dos resultados no Brasileiro”.

Os dirigentes não entraram em detalhes sobre nomes de possíveis substitutos, mas o anúncio deve sair até o fim da semana, já que o plano é ter Claudinho como interino apenas no jogo contra o Paraná. No domingo, o Tricolor recebe o Botafogo às 16h.

As opções

Nos bastidores, circulam diversas opções para assumir o comando da equipe. Uma delas é o experiente Paulo César Carpegiani, que chegou a colocar o Bahia na briga por vaga na Libertadores em 2017. Entretanto, há na diretoria e no elenco ressalvas quanto a seus métodos de treinamento. A reportagem tentou contatar o gaúcho, mas ele não atendeu às chamadas telefônicas.

Visto como “aposta arriscada”, o baiano Marcelo Chamusca – com história como jogador e técnico de base do Esquadrão, tendo treinado interinamente o profissional em dois jogos do Brasileiro de 2003 – é a preferência de parte da cúpula do clube.

Chamusca negou à reportagem que tenha recebido sondagem do Bahia, mas salientou ter ótima relação de “troca de informações” com Cerri. O treinador foi demitido do Ceará há duas semanas e, depois disso, afirmou ter recusado já duas propostas de times da Série B. Diz esperar propostas do exterior para aproveitar a “alta do dólar”. Mas, e se vier oferta do Bahia? “Aí eu teria que repensar, pois seria um crescimento para mim”, confessou.

Zé Ricardo, que pediu para deixar o Vasco após derrota para o Botafogo na última rodada, é outro nome cogitado pela direção do clube.

