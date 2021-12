Após a derrota do Bahia para o Flamengo por 3 a 1 neste domingo, 10, o Tricolor chegou a seis jogos sem saber o que é vencer, e enfrenta sua pior fase no Brasileirão 2019. Em meio ao momento ruim da equipe, uma entrevista do atacante Gilberto, que voltou a declarar a paixão e a vontade de jogar pelo rubro-negro carioca, não foi bem aceita pelos torcedores.

"Assim quando completar meu contrato com o Bahia, que se encerra no próximo ano, se tiver uma oportunidade eu quero realizar esse meu sonho. Claro que esse é o meu sonho, mas acho que nesse momento por a gente estar perdendo eu tenho que respeitar muito minha entidade e respeitar meus torcedores também porque acho que eu prezo muito por isso, eu gosto muito de respeitar as pessoas e os torcedores. E eu respeito bastante minha entidade, o Bahia", declarou.

GILBERTO DIZ TER SONHO DE JOGAR NO FLAMENGO!!! pic.twitter.com/oY5Q0MCOQk — Canal Flazoeiro (@CanalFlazoeiro) 11 de novembro de 2019

Pedido de desculpas

A polêmica da entrevista foi entendida pelo torcedor Tricolor como um desrespeito à camisa e ao momento delicado do clube. Com a repercussão negativa, o camisa 9 publicou um vídeo ainda na noite deste domingo, com um pedido de desculpas através das redes sociais. O atacante reconheceu que não era o momento para falar sobre seu sonho de criança, além de falar sobre seu amor pelo Bahia. Confira:

Da Redação Após declarar amor ao Flamengo e repercussão negativa, Gilberto se retrata em vídeo

Gilberto já havia declarado sua paixão pelo Flamengo em outra oportunidade. Em uma entrevista para o canal do Youtube Pilhado, em janeiro deste ano o atacante revelou o time "que poderia balançar". "Tenho uma coisa do coração, que é jogar no meu time de infância. O time que meu pai me ensinou desde cedo a torcer. Sou flamenguista", disse.

O centroavante vive uma fase irregular na reta final do campeonato. O principal artilheiro do time em 2019, com 26 gols, sendo 11 no Brasileirão, não encontra as redes desde setembro, quando marcou, de pênalti, um gol na derrota para o Corinthians.

adblock ativo