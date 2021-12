Após declaração polêmica, Feijão é destaque do Ba-Vi

Houve quem condenasse, dissesse que foi exagerado ou argumentasse que estimulou a violência. O fato, no entanto, é que as declarações pré Ba-Vi do volante tricolor Feijão foram decisivas para o comportamento do Bahia no triunfo por 2 a 0 diante do Vitória.

O time, que vinha apático nas últimas rodadas, recebeu uma espécie de 'doping motivacional' do garoto de 19 anos. Ele afirmou seu "ódio" e "nojo" pelo Vitória, além de ter engrossado o pensamento de todo torcedor fanático: bater o rival é mais importante do que ganhar de qualquer outro adversário.

Em uma das mais belas noites que o Esquadrão viveu na nova Arena, Feijão deu o que falar. Já na primeira aparição no telão, a massa tricolor mostrou apoio ao xodó com gritos de incentivo. Estes, em meio a aplausos a cada toque seu na bola, tranformaram-se em "Ão, ão, ão! Feijão é Seleção!" quando o time abriu 2 a 0. A torcida do Vitória chegou a vaiá-lo no início do duelo, mas logo desistiu.

Feijão não fez gol, tampouco deu assistência, mas deixou sua marca com carisma e desarmes limpos. "Feijão é barril! Deu a ideia certa antes do jogo", definiu Victor Gabriel.

O estudante de 19 anos garantiu que a entrevista do ídolo o fez até mudar de planos: "Eu nem vinha pro jogo. Estava desanimado. Mas, depois que ele falou aquilo, resolvi vir. E não me arrependi. Ele falou tudo. O Vitória dá raiva e é nojento mesmo. Bom ganhar deles".

Comerciante de 51 anos, José Gomes resumiu: "Feijão é raça". Por isso a gente gosta tanto dele". Até mesmo as estudantes Elizabeth Oliveira, 20, e Joiry Santos, 19, que não estavam entendendo direito o porquê de tanta aclamação ao menino da Brasilgás, se renderam.

"Ah! É por causa da entrevista? Até achei ofensiva demais, mas que o time jogou melhor é fato", opinou Joiry. Após o apito final, ele foi mais comedido. Perguntado sobre a polêmica, deslizou: "Tô tranquilo. Treinei firme para conseguir o triunfo", disse ele, que, ao chegar ao vestiário, mostrou o verdadeiro Feijão com um desabafo: "Chupa!".

