Após cumprir suspensão, Matheus Bahia retorna diante do Palmeiras

O Bahia terá o retorno de Matheus Bahia para a partida contra o Palmeiras. Após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o lateral-esquerdo está apto a voltar a equipe, que encerrou a preparação na tarde deste sábado, 26, no CT Evaristo de Macedo.

Sob o comando de Dado Cavalcanti, os titulares da partida contra o Verdão participaram apenas da primeira parte das atividades, que consistiu em uma movimentação tática. Em seguida, eles ficaram apenas com trabalhos físicos na sala de musculação e fisioterapia.

Já os demais atletas, além do exercício tático inicial, ainda participaram de um treinamento técnico em campo reduzido.

As baixas do confronto contra o Palmeiras ficam por conta do volante Matheus Galdezani, em fase de recuperação da lesão muscular, e o atacante Thonny Anderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Substituído no triunfo diante do Athletico-PR, o zagueiro Conti realizou tratamento médico e segue como dúvida.

Com o fim do treino, os jogadores almoçaram na Cidade Tricolor e seguiram viagem à capital paulista. Palmeiras e Bahia se enfrentam neste domingo, 27, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. O duelo é válido pela 6ª rodada do Brasileirão da Série A.

