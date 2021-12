Após classificação na Sul-Americana, Bahia treina no Rio para o Brasileirão

Após a classificação histórica para as quartas de final da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, 3, o Bahia vira a chave e foca no Brasileirão. Parte da equipe treinou na praia do Rio de Janeiro na manhã desta quinta, 4.

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos receberam folga para que pudessem descansar. O zagueiro Tiago, que foi substituído ainda no primeiro tempo com dores musculares na coxa, fez tratamento.

O goleiro Douglas, juntamente com o outro arqueiro Anderson, fez um trabalho na sala de musculação sob o comando do preparador físico da posição, Rogério Lima. Os demais jogadores participaram de um treinamento físico na praia.

A delegação seguirá viagem para Porto Alegre no fim da tarde desta quinta, onde enfrentará o Grêmio pela 28ª rodada do Brasileirão neste sábado, 6, às 21h, na Arena do Grêmio.

No CT

Os jogadores que não viajaram para o Rio treinaram no Fazendão nesta manhã. O auxiliar técnico Cláudio Pratas e os assistentes de preparação física Luiz Andrade e Vitor Gonçalves comandaram uma atividade técnica em campo reduzido, onde foi trabalhado posse de bola e transição rápida.

Os laterais Bruno, Léo e Paulinho participaram do treinamento, assim como o volante Gregori e o meia Ramires. O zagueiro Lucas Fonseca trabalhou a parte física na academia e o defensor Everson deu continuidade ao tratamento fisioterapêutico no tornozelo.

Nesta sexta, 5, o elenco treina no CT do Internacional, às 15h30.

