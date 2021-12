Após classificação, Ernando elogia trabalho do técnico Roger

Ernando viveu uma noite de estrela na quarta-feira, 29, quando marcou o gol que selou a classificação do Bahia às quartas de final da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva, o zagueiro não só festejou o gol como dedicou grande parte da conversa com os jornalistas para elogiar o trabalho do técnico Roger Machado, que treina o Tricolor há pouco menos de dois meses.

O defensor admitiu que o seu gol foi “atípico” e creditou o feito ao fato de ter acreditado na jogada desde o início. Segundo Ernando, o trabalho de Roger tem feito os jogadores entenderem bem o que o treinador quer – o que tem se mostrado nos resultados positivos recentes.

“Ele não trabalha só a equipe titular, mas todo o elenco. Quem está aqui no dia a dia observa muito isso, principalmente as jogadas de bola parada: todo mundo participa, tanto no jogo ofensivo quanto no defensivo. O trabalho está sendo muito bem assimilado por nós”, disse.

Ernando ainda afirmou que a “obediência tática” tem sido fundamental, já que Roger faz trabalhos específicos para cada adversário. O próximo, inclusive, será o Grêmio, no sábado, às 19h, em Pituaçu. O time gaúcho vai atuar com um time ‘misto’.

Reapresentação

O elenco se reapresentou nesta quinta, 30, e não vai ter moleza: os jogadores já iniciaram a concentração, que foi antecipada pelo técnico Roger Machado. Ernando elogiou a medida.

“Nesse momento é válido. A gente está passando por um bom momento. Nada melhor do que a comissão técnica perceber que a gente tem que descansar mais, se alimentar melhor. No hotel, a percepção do pessoal da nutrição melhora. Tem o tempo pra dormir, também. Alguns têm filhos em casa, e você tem que dar aquela atenção, acaba acordando um pouco mais cedo”, disse o defensor.

adblock ativo