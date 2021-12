Após briga com diretoria, Rhayner deve deixar o Bahia

Insatisfeito no elenco tricolor, o atacante Rhayner deve deixar o Esquadrão nos próximos dias. Após o treino no Fazendão na terça-feira, 23, o jogador discutiu e tentou agredir o diretor de futebol do Bahia, Rodrigo Pastana, ao cobrar salários atrasados.

Após o episódio, a diretoria do clube já está acertando a rescisão de contrato ou até mesmo demissão por justa causa do atacante. Sobre o atraso do salário, o Bahia informou que Rhayner e mais alguns jogadores não haviam recebido devido a questões bancárias.

Com quatro gols em 30 jogos disputados, Rhayner chegou ao Fazendão no início da temporada. A velocidade e a raça foram as principais características do atleta que o fez peça importante no elenco principal. No entanto, ele já estava afastado do time por indisciplina, pelo técnico Gilson Kleina, após ter discutido com o auxiliar técnico Charles Fabian, no jogo contra Cruzeiro, dia 11 setembro.

