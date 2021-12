Após bom jogo, garotos da base esperam ter mais chances

O triunfo de quarta sobre o Corinthians não serviu para a classificação na Copa do Brasil, mas deu novo ânimo para garotos da base que não vinham tendo espaço com Marquinhos Santos e agora aparecem como opções para o time titular na Série A.

Quem melhor aproveitou a chance foi Railan. O lateral-direito de 19 anos venceu a disputa pela vaga com Galhardo e brilhou: além da jogada individual que originou o gol contra de Guilherme Andrade, o garoto acabou a partida como líder do jogo em dois quesitos: posse de bola e passes certos.

Graças à atuação, muitos tricolores já amanheceram na quinta-feira, 7, pedindo o ala como titular na vaga de Roniery. Tranquilo, Railan prefere a humildade. "Tá todo mundo falando que eu fui bem, realmente, mas ainda tenho que melhorar muito. Fiz meu papel, mas tenho que dar sequência nos jogos", afirmou. "Sou um jogador de velocidade no apoio, mas tenho que evoluir na marcação", completou.

Railan credita boa parte da confiança com que entrou em campo ao comandante interino Charles Fabian, seu técnico também no sub-20 do Bahia. Mas sabe também que só a simpatia do chefe não basta. "O jogador da base tem que trabalhar mais que os caras que estão lá em cima, tem que mostrar um algo a mais", reconheceu.

Além dele, Charles iniciou o jogo com os garotos Jeam e Feijão. O volante, aliás, é outro que agradou e que já aparece na lista de palpites da torcida para o time titular. Mas, assim como o colega, Feijão adota o discurso 'pé no chão'. "Ainda não estou satisfeito com meu desempenho, acho que posso dar mais. Espero chegar logo no meu nível de qualidade", disse.

Para tanto, o garoto de 20 anos também quer sequência na equipe. "Acho que ainda posso melhorar em todos os aspectos, mas preciso de ritmo de jogo para continuar evoluindo", pediu, destacando também a confiança de Charles na base.

A chance de Feijão e Railan pode chegar no sábado, quando o Bahia enfrenta o Goiás, na Fonte Nova, às 18h30. O volante saiu do último jogo com dores musculares, mas treinou normalmente na quinta. Já o lateral enfrenta a concorrência de Roniery, que não pôde encarar o Timão por já ter defendido o Paraná na Copa do Brasil.

*Colaborou Tiago Lemos

