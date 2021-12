Após boicote, Bahia promove cerveja a um real no entorno da Arena

Após pedir a torcida que boicote a cerveja vendida dentro da Arena Fonte Nova, o Bahia entrou em acordo com uma cervejaria concorrente, que venderá cerveja a R$ 1 no depósito "Ponto Certo", na Av. Vasco da Gama, próximo ao Dique do Tororó. A ação será válida somente nesta quarta-feira, 25, antes da partida entre Bahia e Botafogo pela 21° rodada da Série A do Brasileirão.

🍻 A @BrahmaCerveja nos procurou após o boicote lançado ontem e hoje vai ter promoção no lado de fora da Fonte Nova! Exclusiva pra quem usar camisa do Bahia, a partir das 18h, enquanto durar o estoque ➡️ https://t.co/dF5V8sE9SR #BahiaClubeDoPovo pic.twitter.com/fwP2EOTdYy — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) September 25, 2019

A promoção será válida para todos os torcedores que estiveram usando a camisa do Bahia no entorno da Fonte Nova. A comercialização começa às 18h e será encerrado após o fim do estoque.

Além disso, também foi anunciada uma ação exclusiva para os ambulantes que terão acesso a cerveja (natural) por apenas R$ 0,50, a partir das 15h, também no depósito Ponto Certo. Cada ambulante poderá comprar até 20 caixas.

A ação acontece após o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani propor um boicote à compra da bebida dentro do estádio. O Tricolor não conseguiu renovar junto ao consórcio que administra a Arena um contrato em que os associados do clube não vão ter mais o direito ao desconto de 50%, quando pagavam R$ 3 pelo produto.

Ação ocorre após boicote a cerveja vendida no interior da Fonte Nova

