Após boa atuação, Zé Roberto diz: "Não desaprendi a jogar"

Zé despertou. Após um ano em que seu futebol rendeu apenas vaias da torcida, o craque começou bem 2013. O atacante vem tendo, inclusive, momentos de genialidade dignos dos grandes craques, em contrapartida ao futebol apresentado por boa parte dos comandados de Joel.

Contra o Juazeiro, Zé tabelou, driblou, deu 'banho de cúia' e marcou um dos gols mais belos do torneio. O desempenho rendeu ao baiano aplausos de uma torcida que, há muito, tinha motivos apenas para revolta.

"Foi excepcional receber tantos aplausos da torcida. Fazia tempo que não era aplaudido assim. O Bahia foi o primeiro clube que sofri tanta crítica, mas me mantive calmo. Sabia que iria evoluir", disse Zé Roberto.

Leve e solto - Zé, que havia dito no início do ano que com uma boa pré-temporada voltaria a jogar bem, atribuiu a atual fase como consequência dessa preparação. "A diferença do 'Zé Roberto 2012' para o 'Zé Roberto 2013' está muito ligada ao físico. Eu perdi peso e cheguei ao percentual de gordura ideal. Hoje, fisicamente, estou muito melhor. Outro fator importante é que, neste ano, não houve lesões. Então, estou adquirindo o ritmo ideal de jogo".

Segundo Zé Roberto, outro aspecto fundamental para sua mudança positiva foi a questão do posicionamento. "O que também fez com que tivesse uma boa atuação foi o fato de jogar mais proximo ao gol, como segundo atacante. É ali que eu quero jogar. Isso me possibilita as arrancadas em direção ao gol", disse o atacante, que antes atuava como meia.

Zé atribuiu, ainda, aos treinadores sua melhora em campo. "Joel vem me dando liberdade para jogar próximo ao gol. Isso me ajuda muito. Mas, com o Jorginho, eu já vinha, nos últimos jogos, atuando mais como segundo atacante".

O futuro de Zé - Se no fim da última temporada a saída de Zé Roberto era uma unanimidade entre o desejo dos torcedores, a coisa pode estar mudando. Inclusive para o próprio jogador. O agente responsável por isso, quem diria, é justamente o algoz de outrora: a torcida.

"A reação da torcida na quarta me deu ainda mais motivação para seguir trabalhando. O que todos verão será um Zé Roberto trabalhando forte, motivado e capaz de fazer o melhor pelo Bahia. Agora, melhor fisicamente e na posição que eu gosto. Eu não desaprendi a jogar", afirmou o atleta que prometeu ainda mais empenho para o torcedor.

"Claro que não vai dar para repetir a atuação e o gol de quarta em todo jogo. Mas, podem ter certeza, todos podem esperar um grande Zé Roberto em campo", finalizou.

