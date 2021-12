Após boa atuação no Ba-Vi, Maxi e Talisca retornam para o DM

Uma torção no tornozelo quase tirou o meia Anderson Talisca do primeiro clássico da final do Campeonato Baiano. O meia fez tratamento intensivo, inclusive nos dias de folga, e se recuperou a tempo para o Ba-Vi, marcando, inclusive, um dos gols da partida. No entanto, o atleta sentiu mais uma vez um incômodo no tornozelo e voltou para o departamento médico.

Na reapresentação da equipe nesta terça-feira, 8, Talisca fez somente um tratamento no local e evitou atividades mais pesadas por conta de um cansaço muscular.

Situação semelhante ocorre com o atacante Maxi Biancucchi, que também sentiu uma fadiga e não participou das atividades nesta terça no Fazendão. A dupla, no entanto, não preocupa para o segundo jogo.

Já Guilherme Santos foi substituído no segundo tempo da partida e dificilmente terá condições de jogo no próximo domingo. O atleta realizou um exame na coxa e aguarda o resultado para saber as reais condições.

Em contrapartida, o técnico Marquinhos Santos pôde contar com o retorno de Rafinha, que está recuperado de um edema na coxa e treinou normalmente.

O elenco tricolor se reapresenta na tarde desta quarta-feira, 9, para dar sequência à preparação para o duelo decisivo da final do Baianão, no próximo domingo, 13, às 16h, no estádio de Pituaçu.

adblock ativo