Após boa atuação, Ernando afirma não ver problema em atuar como lateral

Um dos destaques do Bahia no triunfo por 3 a 0 diante do Vasco, o zagueiro Ernando surpreendeu os torcedores ao ser escalado em uma posição que não é muito de costume. Sem Nino, João Pedro e Zeca, o técnico Mano Menezes escalou o defensor na lateral-direta e viu o atleta dar o passe para o gol de Gilberto, que colocou 2 a 0, ainda no primeiro tempo.

Em coletiva de imprensa, realizada na tarde desta quinta-feira, 8, no CT Evaristo de Macedo, o zagueiro Ernando revelou que essa não é a primeira vez em sua carreira em que é escalado para a posição.

"Para a crônica esportiva aqui da Bahia foi novidade, mas em outros clubes já joguei de lateral-esquerdo, de direito. Pelo fato de o Mano me conhecer de jogar contra, ele optou por me botar na lateral. Para ter um pouco de estatura na bola parada também. Nossa equipe teve uma eficácia boa nessas jogadas de falta lateral, escanteio. Na parte ofensiva, pude chegar bem na linha de fundo e dar uma assistência para o Gilberto, um gol que deu tranquilidade", contou.

Com o resultado positivo, o Bahia deu um salto na tabela e saiu da zona de rebaixamento e quase foi parar na zona de classificação da Copa Sul-Americana, estacionando 13ª lugar na tabela de classificação. Questionado sobre a possibilidade de ser utilizado em outras oportunidade pelos lados, Ernando não titubeou na resposta.

"Não vejo problema. Sempre deixei claro que minha função principal é zagueiro, gosto de jogar de zagueiro. Se ele optar por mim no lado direito, vou estar à disposição, tentar fazer meu melhor. Nos treinamentos, ele vai me posicionando, como ele quer que eu fique e, aos poucos, a tendência é só melhorar", garantiu o zagueiro.

Apesar do triunfo, o Bahia de Mano Menezes ainda tem mais uma dor de cabeça pela frente. Com 22 gols sofridos, a equipe possui a pior defesa do Brasileirão, empatada com o RB Bragantino. Para Ernando, o alinhamento entre os fatores defensivos e ofensivos e fundamental para alçar vôos mais altos no campeonato.

"Nossa equipe vinha fazendo bons jogos, mas, infelizmente, tomando muitos gols, você acaba desequilibrando a equipe. Você fica com receio de fazer jogadas ofensivas, porque não tem o respaldo na defesa para que o pessoal da frente tenha tranquilidade. Então, não sofrendo gols e oferecendo o equilíbrio para que o Douglas não precise trabalhar tanto, é fundamental para que a gente possa estar mais próximo dos triunfos. A gente espera diminuir essa média de gols, que está alta", concluiu Ernando.

*Sob supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo