Após anúncio, Bahia admite erro e desiste de Jael

Oito dias após anunciar a contratação de Jael, o Bahia admitiu nesta quarta-feira, 14, por meio de nota divulgada no site do clube, ter "errado noticiar a transferência do atacante antes de o contrato estar assinado por todas as partes envolvidas".

O erro teria acontecido porque Jael, que pertence ao São Caetano, aceitou uma proposta de empréstimo do Joinville, descumprindo um acordo firmado desde dezembro com o Esquadrão.

Outras exigências posteriormente solicitadas pelo atacante fez o Bahia desistir da negociação como "pedido de luvas - valor oferecido ao jogador no início do contrato - aumento salarial e mudança no período de duração do contrato."

"O Esporte Clube Bahia lamenta o desgaste pela divulgação precipitada e dá por encerrada, definitivamente, a negociação pela falta de compromisso do jogador", diz a nota. [confira abaixo o comunicado na íntegra]

