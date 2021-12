Após adiamento, elenco do Bahia ganha folga

Depois de um voo cercado de problemas que culminou com a suspensão do jogo entre Paraná e Bahia, pela Copa do Brasil, os jogadores do Tricolor ganharam um ‘presente’: retornaram no domingo, 26, a Salvador e ficaram com a segunda-feira de folga para descansar e/ou curtir o Carnaval.

O Fazendão só volta a receber treino nesta terça, quando o time inicia a preparação para o duelo de quinta-feira, pelo Nordestão. O Bahia recebe o Altos na reabertura da Fonte Nova. O estádio passou por reforma no gramado e abrigará um jogo do Esquadrão após mais de três meses.

O confronto com o Paraná ainda não tem dada definida, mas deve ocorrer no próximo dia 8, uma quarta-feira, quando as duas equipes têm brecha no calendário.

