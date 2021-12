Após acordo, Souza rescinde contrato com Bahia

O atacante Souza não é mais jogador do Bahia. A notícia foi divulgada pelo clube por meio de nota publicada na tarde desta quarta-feira, 26. O fim do vínculo do atleta com o tricolor, que se estenderia até o final do ano, ocorreu de forma amigável. Os valores não foram divulgados.

"O atacante Souza não é mais jogador do Bahia. O clube e o atleta formalizaram o fim do contrato do jogador, que se prolongaria até dezembro, por comum acordo, na tarde desta quarta-feira. Antes, o mesmo já havia acontecido em relação ao meio-campista Kléberson", diz a nota divulgada em uma conta do Bahia na rede social.

Depois de três anos defendendo as cores do Esquedrão, Souza estava encostado do elenco principal desde a chegada da nova diretoria. Na época - setembro de 2013 - Fernandão era titular absoluto da posição e o Caveirão disputava com Obina uma vaga entres os suplentes.

Coincidência ou não, depois de declarar abertamente apoio ao ex-presidente Marcelo Guimarães Filho, de quem é amigo, o atacante chegou a ser encostado pelo então técnico Cristóvão Borges. Este ano, o jogador foi liberado para negociar com outro clube.

Com a camisa tricolor, Souza marcou 45 gols em 82 jogos. Ele também fez parte da equipe que conquistou o Baianão de 2012 e o vice-campeonato em 2013.

Torcida dividida

Alguns torcedores comemoraram a dispensa do atleta, enquanto outros agradeceram o tempo que ele defendeu as cores do Bahia. "Obrigado por tudo, Caveirão. Infelizmente nossa torcida esquece rápido e é ingrata, só dar valor quando vê em outro clube. Mas te agradeço pelos gols importantes que ajudaram meu clube... Seja feliz seja onde for!", comentou um torcedor grato pelos gols do centroavante.

Outro torcedor, satisfeito com a despedida do atleta, comemorou o feito como se fosse a contratação de um novo titular. "Melhor contratação do ano disparado", declarou.

