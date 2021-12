Após acordo, Bahia cederá cerca de 21,7 milhões em Transcons

O Bahia assinou nesta segunda-feira, 26, o acordo com a construtora OAS e a financeira Planner para ficar com o Fazendão e adquirir a Cidade Tricolor, em Dias D'Ávila. Trata-se de uma revisão do compromisso firmado há três anos, na gestão Marcelo Guimarães Filho, que previa a permuta do centro de treinamentos antigo pelo novo equipamento.

Os detalhes do acordo foram divulgados em primeira mão pelo A TARDE na edição do último dia 20. O clube pagará à Planner, que representa três bancos credores da OAS, aproximadamente R$ 6,5 milhões. Junto a impostos atrasados dos imóveis e despesas judiciais, o clube desembolsará R$ 11,3 milhões em dinheiro.

O Tricolor ainda cederá cerca de 21,7 milhões em Transcons, títulos imobiliários adquiridos na desapropriação da sede de praia do clube, em 2013.

O acordo [sobre os CTs] ainda é extrajudicial, mas o Bahia confia que terá a autorização dos juízes para alcançar mais essa conquista

Por ora, o acordo é extrajudicial. Para torná-lo oficial, precisará da autorização do juiz que acompanha a recuperação da empreiteira e a homologação do acordo junto ao processo movido pelo clube contra a empresa, o que só acontecerá após o fim do recesso judicial, em janeiro.

Em entrevista para o programa Os Donos da Bola, da TV Band Bahia, há uma semana, o presidente do Tricolor, Marcelo Sant'Ana, disse que a previsão é se mudar para a Cidade Tricolor em até seis meses.

Sem reforços

Sobre o assunto mais requisitado pela torcida nos últimos dias, a chegada de reforços, o clube segue sem novidades. Em entrevista para o programa de rádio do clube, nesta segunda-feira, 26, o diretor de futebol Nei Pandolfo limitou-se a negar especulações que surgiram.

Sobre renovações no elenco, o dirigente garantiu que o Bahia ainda não desistiu de contar com o lateral esquerdo Moisés: "O Corinthians [time com o qual o atleta tem contrato até final do ano que vem] nos disse que pode negociar um dos seus laterais, o Guilherme Arana, e caso isso aconteça pretende contar com o Moisés. Mas isso já aconteceu no início deste ano e eles acabaram cedendo ele para a gente. Por isso, vamos continuar insistindo".

Apesar do silêncio do Tricolor, Pandolfo garante que o clube está pronto a confirmar reforços em breve. "Temos negociações avançadas com alguns jogadores e esperamos anunciá-los antes do Réveillon", disse, sem revelar sequer as posições: "São atletas de defesa, meio-campo e ataque, todas as funções".

Nei Pandolfo,diretor de futebol

Em entrevista para um programa de rádio de São Paulo, o presidente Marcelo Sant'Ana foi um pouco mais claro do que o diretor. Segundo ele, o Tricolor tem interesse em dois atletas do Palmeiras. "Queremos um lateral e um volante deles. O clube até nos sinalizou que pode liberá-los caso consiga contratar peças para as mesmas posições. Então, estamos esperando que eles consigam para que a gente reforce nosso time também".

Entre os atletas que podem ser negociados pelo Verdão estão os laterais esquerdos Egídio e Fabrício, e os volantes Gabriel, Rodrigo e Amaral. Outro volante que não tem mais espaço no clube paulista, Arouca, não faz parte dos planos do Esquadrão: "É um jogador interessante, mas está fora do patamar salarial do Bahia. Ainda não temos condições de pagar o salário dele".

Sant'Ana também disse que tem interesse em contratar um jogador do Corinthians além de Moisés, mas não revelou sequer a posição. Segundo ele, porém, não se trata do atacante Marquinhos Gabriel, que já jogou no Tricolor na temporada de 2013.

