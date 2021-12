Após acesso com sequência de triunfos, time tenta repetir fórmula na Série A

Encaremos a realidade. A equipe não é lá essas coisas, reforços empolgantes não vieram, a força dos adversários assusta, as dificuldades serão imensas. Porém, o Bahia não está desamparado para a disputa do Brasileirão, no qual estreia hoje após amargar dois anos de ausência.

Já a partir do duelo desta tarde, às 16h, contra o Atlético-PR, o Esquadrão tentará fazer da Arena Fonte Nova seu diferencial diante da concorrência desleal que é a elite do futebol no país.

A química entre time, estádio e torcida já foi crucial em 2016, quando o Tricolor conseguiu o acesso à Série A com uma incrível sequência de nove triunfos em casa para fechar a competição. Estendendo a lista, chega-se a 11 partidas de invencibilidade, com 10 triunfos (veja detalhes no quadro ao lado).

Em 2017, o Esquadrão também viveu seu grande momento na Fonte, num estupendo dia com torcida única tricolor (34.599 pagantes). Na ocasião, bateu o rival Vitória por 2 a 0 e classificou-se para a final da Copa do Nordeste.

Para o confronto com o Furacão, a expectativa nem de perto é igualar o número de torcedores presentes. Afinal, a prioridade de momento de ambos os times não é Campeonato Brasileiro. O treinador Paulo Autuori deve poupar alguns titulares pensando no embate decisivo da próxima quarta-feira com a Universidad Catolica, no Chile, pela Libertadores. Por outro lado, o técnico tricolor, Guto Ferreira, escala força máxima, porém, os olhos já estão voltados para o início da decisão regional. O jogo de ida com o Sport, em Recife, também é na quarta.

Além do provável time remendado do Atlético, o Bahia poderá se aproveitar da atual fase do oponente. Vivendo maratona de jogos entre quatro competições – o Paranaense, que terminou no último domingo, Libertadores, Copa do Brasil e a própria Série A – a equipe mostra sinais de desgaste, soma quatro partidas consecutivas sem vencer e, o pior de tudo, sem ao menos balançar as redes. Caso não supere o Tricolor, será o maior jejum de vitórias do Furacão desde 2015.

Este é um bom alento para o Esquadrão buscar seu primeiro triunfo em estreias na elite nacional desde 2002, quando a competição ainda nem era disputada no formato atual. Naquela ocasião, o time fez 1 a 0 sobre o Gama na Fonte. Depois, empatou em 0 a 0 com o Fortaleza no Castelão (2003), perdeu por 2 a 1 para o América-MG em Belo Horizonte (2011), ficou no 0 a 0 com o Santos em Pituaçu (2012), levou 3 a 1 do Criciúma em Santa Catarina (2013) e, na Fonte Nova, caiu diante do Cruzeiro: 2 a 1 (2014).

O sonhador

O lateral direito Eduardo mostra-se esperançoso não só para o confronto de hoje, mas também para o Brasileiro como um todo. “Tem que sonhar. Libertadores seria um sonho conseguir a vaga, Sul-Americana não é uma coisa tão distante. Agora, vai depender de nós, jogadores, equilibrar o nível para conseguir esse objetivo. Eu quero estar ali entre os oito, no mínimo”, projetou.

Quanto à equipe que vai a campo, os principais desfalques são o lateral esquerdo Armero, contundido, e o volante Renê Júnior, voltando de lesão. Em seus lugares jogam, respectivamente, Matheus Reis e Juninho.

No Furacão, o destaque vai para a estreia do recém-contratado meia-atacante Guilherme. Ele forma trio ofensivo com o ex-tricolor Nikão e Eduardo da Silva. Na zaga, Paulo André deve ser poupado e dar lugar a Cleberson para atuar ao lado de Wanderson.

