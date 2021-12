Após 23 anos, Bahia disputa jogo internacional na Colômbia

Para muitos torcedores do Bahia, pelo menos os mais jovens, o jogo desta quinta-feira, 26, contra o Nacional de Medellín, na Colômbia, às 22 horas, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, é muito especial.

É que os muitos nunca viram um confronto do Tricolor de Aço contra um time estrangeiro. Desde 1989, quando o Esquadrão enfrentou o Universitário do Peru pelas oitavas de final da Copa Libertadores no dia 5 de abril, que o Bahia não disputa uma partida oficial fora do Brasil.

E o adversário vem em grande fase. O Nacional é o atual líder do Torneo Clausura, campeonato colombiano do segundo semestre de 2013, além de ser o campeão do Torneo Abertura, a competição nacional do primeiro semestre na Colômbia.

O destaque da equipe é o experiente atacante Ángel, 37 anos, com passagem pela Seleção Colombiana e times como River Plate-ARG e Aston Villa-ING. Além de Ángel, outro destaque do time é o ala-direito Steffan Medina, 21 anos, que fez sua estreia pela Colombia na derrota para o Uruguai por 2 a 0 pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo no último dia 10 de setembro.

Apesar do técnico Cristóvão Borges ter levado os principais jogadores do elenco tricolor, o treinador deu indícios que pode poupar alguns titulares, pelo menos para começar a partida.

Quem deve jogar é o meia-atacante William Barbio, pois está fora do jogo de domingo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e não precisará ser poupada.Na Colômbia desde a última segunda-feira, 23, o elenco tricolor chegou antes a Medellín para se adaptar ao fuso horário da partida.

Até o momento da publicação da matéria, nenhuma tevê havia programado para exibir o jogo no Brasil. A Fox Sports, proprietária dos direitos de transmissão do jogo, programou a partida entre São Paulo e Universidad Católica, do Chile, no mesmo horário de Nacional e Bahia.

A torcida chegou a fazer uma mobilização nas redes sociais para que a Fox transmitisse o jogo em canal alternativo, que não foi atendida pelo canal.

