Após 1º gol, K-9 quer melhorar aproveitamento contra o Timão

A torcida tanto pediu por um camisa 9 que ele já chegou mostrando seu cartão de visitas. No segundo jogo pelo Bahia, Kieza marcou o gol de empate contra o Palmeiras, no último domingo, 3.

A próxima missão do candidato a artilheiro será bem mais difícil. Nesta quata-feira, 6, às 22h, o Tricolor enfrenta o Corinthians, em casa, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. E, para avançar, o Bahia terá de vencer por quatro gols de diferença.

Kieza sabe que a missão é das mais difíceis, mas não joga a toalha. "A gente sabe que é complicado, ainda mais contra a excelente equipe do Corinthians. Vamos procurar fazer um bom jogo, marcar os gols e reverter esse placar", disse.

Ainda que a fase do Bahia seja das piores, o início do 'K-9', como gosta de ser chamado, empolga. Se comparado o seu rendimento ao do outro candidato à camisa 9 do elenco, Henrique, Kieza já tem o mesmo número de finalizações certas, mas com aproveitamento bem melhor ao do concorrente. Além disso, mostrou ser mais participativo, trocando mais passes (confira na peça ao lado). Cada um tem um gol pelo Esquadrão.

Ainda assim, o atacante sabe que precisa melhorar muito para ter seu nome lembrado pela torcida. "Eu me cobro muito. Estou feliz pelo primeiro gol, mas triste por ter perdido outras oportunidades", reconheceu. Contra o Palmeiras, Kieza teve pelo menos mais duas chances de marcar. "Infelizmente, aconteceu. Agora, vou procurar trabalhar mais, me dedicar mais, porque não gosto de perder esses gols", completou.

Início difícil

O atacante se considera sortudo por vestir a camisa do Esquadrão. Natural de Vitória (ES), Kieza conta que teve de ralar para chegar ao futebol profissional. "Eu nunca passei por uma base, sempre joguei no futebol amador. Graças a algumas pessoas que me deram oportunidades, cheguei ao profissional em 2007 (com 21 anos), já muito tarde", lembrou.

A primeira chance veio no Serra Futebol Clube, da cidade vizinha à capital. Depois de rodar por equipes pequenas do estado, destacou-se no Carioca pelo Americano, em 2009. De lá foi para o poderoso Fluminense. "Fico feliz por ter feito o que muitos jogadores que tiveram base e passaram por grandes clubes desde cedo não conseguiram", disse.

Além do início da carreira, Welker Marçal Almeida, o Kieza, não cansa de explicar a origem do apelido. "Meu nome é meio complicado, né? Quando eu jogava no amador, meu técnico não conseguia gravar meu nome. Chamava de Welton, Welke, de tudo", brincou o atacante. "Como eu jogava ao lado do meu primo, Kiel, ele do nada colocou 'Kieza'. Até hoje não sei daonde ele tirou isso... Era Kiel e Kieza a dupla de ataque... Por isso pegou!", contou.

adblock ativo