Apesar do retorno de Souza, técnico tem problema na zaga

Não bastasse o fato de o Bahia seguir sem vencer há 57 dias em Pituaçu e permanecer na zona de rebaixamento (em 18º, com 13 pontos), Caio Junior terá que 'quebrar a cabeça' para definir os substitutos do setor que é considerado vital no time: a defesa. Diante da Ponte Preta, na quarta-feira, 15, o trio formado pelo volante Fahel e os zagueiros Titi e Danny Morais cumprem suspensão (terceiro cartão amarelo) e não atuam na partida.

"A defesa tem sido o ponto alto até aqui. Vai ser um problema sério", disse o treinador. Como opções para a zaga, surgem Lucas Fonseca, Dudu, e Alysson. No meio, o volante Victor Lemos é o favorito.

No ataque, Caio terá o retorno de Souza, após cumprir quatro jogos de suspensão impostos pelo STJD. A presença do Caveirão é festejada, já que o time ostenta - ao lado da Portuguesa -, a marca de pior ataque da Série A. Em 16 partidas, apenas 12 gols. Insatisfeita, a torcida Organizada Bamor fará protesto à tarde no Fazendão. O meia Magno foi emprestado ao Ceará até dezembro.

Caio Junior só teve o atacante a disposição em um dos cinco jogos no comando do Bahia



