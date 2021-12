Apesar do fraco empate, Cristóvão vê evolução no Bahia

Um empate em casa e quatro jogos sem balançar a rede. Mesmo assim, o treinador do Bahia, Cristóvão Borges viu uma evolução na sua equipe, principalmente nas investidas ofensivas. Para ele, foi o Santos que se retrancou demais na Arena Fonte Nova.

"Quem estava com medo na partida foi o Santos, que atuou atrás da linha da bola. Apesar dos nossos erros, jogamos para cima. Alguns erros aconteceram porque tentamos agredir o Santos, principalmente no 2º tempo. Digo que fomos de razoável para bom", avaliou.

Outro ponto positivo para Cristóvão foi o fato de o Bahia não levar gol. Antes do empate em 0 a 0 com o Peixe, o tricolor levou seis tentos em três jogos. "Foi um ponto importante deixar de levar gols. O problema é que faltou o gol a favor. O Santos jogou muito fechado e foi uma pena a bola não entrar. Não foi desta vez, mas será na próxima", afirma.

Apesar do otimismo, o comandante se mostrou preocupado com a nova expulsão do zagueiro Titi. Foram dois vermelhos nos últimos dois jogos pelo Brasileirão. "Não é adequado outra expulsão. Neste momento, necessitamos de todos em campo. É difícil sustentar um placar com um a menos e perdemos força. O problema é que levamos cartões evitáveis", disse.

Sul-Americana - Agora o Esquadrão de Aço dá um tempo no Brasileirão e se dedica a Copa Sul-Americana, sua quarta competição no ano. O desafio será fora de casa, na quinta-feira, 22, contra a Portuguesa, no Canindé, às 21h50. Será a segunda aparição do Bahia na competição. Ano passado, o representante baiano não conseguiu passar do São Paulo, na primeira fase.

Com o intuito de não decepcionar no certame internacional, o tricolor retorna aos treinos nesta segunda-feira, 19, a partir das 15h30. O técnico Cristóvão Borges terá força máxima para enfrentar a Lusa, que atualmente não vive um bom momento na temporada: é um sério candidato ao rebaixamento no Brasileirão.

Para a estreia, Cristóvão não esconde a possibilidade de poupar alguns titulares. "É bem provável que poupe alguns jogadores. Nosso jogo é na quinta e por isso vamos fazer uma programação que não prejudique o Brasileiro", completou.

Depois do compromisso na Sul-Americana, o tricolor retorna à Fonte Nova domingo, já pela Série A. A visita será do irmão nordestino Náutico, que vive um inferno astral no Brasileirão: é o lanterninha.



