Aos 35 anos, ex-meia do Bahia se despede dos gramados

Com passagem pelo Bahia, o meia Morais anunciou nesta sexta-feira, 12, sua aposentadoria dos gramados. O jogador de 35 anos havia assinado com a equipe do Confiança, mas não chegou a entrar em campo pela equipe sergipana.

Manoel Morais Amorim começou sua carreira como profissional em 2002, após se destacar nas divisões de base do Vasco da Gama. Pelo Gigante da Colina, o meia habilidoso permaneceu até 2008, quando se despediu de São Januário com 192 jogos e 48 gols e foi para o Corinthians.

Morais ficou no Alvinegro entre os anos de 2009 e 2011, onde participou da campanha de acesso da Série B e ainda atuou ao lado de nomes como Ronaldo, Roberto Carlos e Adriano, conquistando quatro títulos.

Morais teve duas passagens pelo Bahia, a primeira em 2010 e a segunda em 2012 | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Durante o período em que esteve no Corinthians, o atleta foi emprestado ao Bahia, onde foi peça fundamental no retorno do Esquadrão à Série A, em 2010. Em 2012, ele chegou retornar ao Tricolor, mas sem o mesmo sucesso. Com a camisa do Bahia, Morais disputou um total de 47 jogos e marcou 4 gols.

O jogador ainda passou por clubes como Atlético-MG, Criciúma, CRB e São Bento. No entanto, nunca conseguiu repetir o mesmo sucesso que teve com a camisa do Vasco da Gama.

adblock ativo