Antonio Tillemont lança candidatura à presidência do Bahia

A escolha do novo presidente do Bahia está marcada para o dia 13 de dezembro, uma semana depois do término do Brasileirão. Porém, pouco mais de um mês e meio antes do pleito, o empresário Antonio Tillemont já anunciou sua presença em mais uma disputa ao posto de mandatário do Tricolor de Aço.

Derrotado por Fernando Schmidt, atual presidente, em setembro do ano passado, Tillemont foi o primeiro a lançar candidatura à presidência. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 27, no início da tarde, no programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes.

Questionado sobre os motivos os quais o fizeram decidir por concorrer novamente ao cargo, o dono e comentarista da equipe Fanáticos Futebol Clube, da Rádio Tudo FM foi taxativo.

"No passado, ocorreram alguns fatos que prejudicaram a nossa candidatura. O grupo mais forte, que tinha muitos apoios, venceu. Acredito que desta vez será diferente", disse Tillemont, confiante. Ele, em 2013, ficou na segunda posição, com 1.164 votos.

Mandato de três anos

Ao contrário do que ocorreu com o atual presidente Fernando Schimidt, que assumiu o clube no mandato 'tampão' (de apenas 1 ano), o presidente que for eleito em dezembro terá um mandato de três anos.

Sobre suas propostas para o Esporte Clube Bahia, Tillemont prefere manter, por enquanto, em segredo. "Eu prefiro aguardar mais um pouco. Na eleição passada, meu plano foi muito copiado. Então, quero deixar para lançar mais próximo dos debates, para evitar que haja cópia", afirmou.

