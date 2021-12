Antes dispensável, Ryder treina como titular no Bahia

Na última segunda-feira, 13, um dia depois de ter sido goleado pelo Vitória na decisão do Campeonato Baiano, o Bahia apresentou uma lista com nomes de 14 jogadores que não estariam mais nos planos do clube. Um deles era o do jovem atacante Ryder.

Contudo, no treino coletivo que o auxiliar Chiquinho de Assis comandou na tarde desta sexta-feira, 17, o ponta de lança figurou entre os titulares e tem grandes chances de começar jogando o clássico decisivo do próximo domingo, 19, no Barradão.

É que, para o jogo de domingo, Chiquinho ainda não sabe se poderá contar com os atacantes Adriano e Zé Roberto, que foram poupados do treino desta sexta e seguem como dúvidas.

O time titular foi formado inicialmente por Omar; Madson, Rafael Donato, Titi e Demerson; Toró, Diones e Hélder; Marquinhos, Ryder e Fernandão.

No decorrer da atividade, o auxiliar tricolor tirou Rafael Donato e lançou Jussandro. Démerson, que estava improvisado na lateral esquerda, voltou para a sua posição de origem.

Depois de ter perdido o jogo de ida, no último domingo, 12, por 7 a 3, o Esquadrão precisa vencer por pelo menos cinco gols de diferença para conquistar o bi-campeonato.

O elenco tricolor volta ao batente às 10h deste sábado, 18, no Fazendão.

